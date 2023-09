DexCom: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 137,45 EUR

Die Aktie von DexCom hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag mit einem Plus von +2,82% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 137,45 EUR liegt – ein Potenzial von +37,40% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• DexCom: Am 11.09.2023 mit +2,82%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 137,45 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,55

Während die Stimmung unter den Experten eindeutig optimistisch ist – aktuell empfehlen immerhin +86,36% der Analysten eine Investition in die Aktie – gibt es unterschiedliche Einschätzungen zur Bewertung des Unternehmens. Von insgesamt 22 befragten Analysten empfehlen dabei aktuell sage und schreibe 16 Experten den Kauf der Aktie.

Gleichzeitig gibt es allerdings auch kritische Stimmen: Während zwei...