DexCom: Analysten prognostizieren Kurspotenzial in Höhe von +3,24% - Kursziel bei 126,40 EUR

Die Aktie von DexCom hat gestern am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,09% zugelegt. Über die vergangene Handelswoche summiert sich der positive Trend auf insgesamt +4,74%. Die Stimmung am Markt ist demnach aktuell relativ optimistisch.

Laut einer Umfrage unter Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für DexCom bei 126,40 EUR. Demzufolge besteht ein Investitionspotenzial für Anleger in Höhe von+3,24%, sofern die Prognose der Analysten eintreffen sollte. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und einige sehen die Aktie eher neutral oder sogar kritisch.

Aktuell empfehlen 15 der befragten Analysten den Kauf der Aktie und weitere zwei bewerten sie als positiv (“Kauf”). Drei Experten halten sie dagegen nur (“halten”). Ein weiterer Experte rät zum Verkauf. Insgesamt schlägt damit eine überwiegend positive...