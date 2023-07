DexCom: Analysten nennen Kursziel von 129,24 EUR

Die Aktie von DexCom zeigt aktuell eine neutrale Kursentwicklung. Gestern verzeichnete sie am Finanzmarkt ein Minus von -1,02%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Gesamtverlust von -0,95%, was auf eine derzeit relativ zurückhaltende Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 129,24 EUR. Sollten sie damit richtig liegen, eröffnet sich Investoren ein Potenzial in Höhe von +9,70%.

Aktuell empfehlen davon 15 Analysten das Papier als starken Kauf und zwei weitere Experten teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Drei weitere Bankhäuser bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Nur einer der befragten Analysten bleibt skeptisch und rät zum Verkauf des Papiers.

Das positive Guru-Rating bei nunmehr 4,48 (zuvor ebenfalls 4,48)...