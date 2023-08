DexCom: Analysten erwarten ein Kurspotenzial von +51,03% - Kursziel bei 138,73 EUR

Die Aktie des Herstellers für Blutzuckermesssysteme DexCom hat am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -1,46% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen fiel der Aktienkurs um insgesamt -7,19%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind die Bankanalysten anderer Meinung und glauben an das große Potenzial von DexCom. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 138,73 EUR und würde Investoren ein Potential in Höhe von +51,03% eröffnen.

Von insgesamt 22 Analysten bewerten 18 die Aktie positiv mit “Kauf” oder “halten”. Lediglich vier Experten empfehlen einen Verkauf der Aktie. Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,45.

Es ist anzumerken dass das genaue Gegenteil passieren könnte und es keinerlei Garantien gibt wenn es darum geht Geld zu investieren – nur weil ein...