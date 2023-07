DexCom: Aktienkurs unterbewertet - Kursziel 129,24 EUR

Die Aktie von DexCom wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 129,24 EUR.

• DexCom verzeichnete am 28.07.2023 einen Anstieg um +2,33%

• Das Kurspotenzial für Investoren beträgt +7,20%

• Der Guru-Rating Indikator von DexCom hat sich auf 4,48 erhöht

DexCom erzielte gestern eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten mit einem Anstieg um +2,33%. Insgesamt stieg der Wert innerhalb einer Woche um +3,65%, was auf eine insgesamt optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von DexCom wurde durchschnittlich von Bankanalysten auf 129,24 EUR festgelegt. Dies würde ein Potenzial für Investoren in Höhe von +7,20% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen die Einschätzung nicht vollständig.

Aktuell...