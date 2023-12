DexCom Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Dexcom ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 103,18 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 96,44, was einem Abstand von 7 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Dexcom-Aktie sind 8 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dexcom vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 133,38 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 7,95 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist somit "Gut". Insgesamt erhält Dexcom von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör schüttet Dexcom auf Basis der aktuellen Kurse keine Dividenden aus, was einer Rendite von 0 % entspricht. Dies liegt 89,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt und führt zur Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Dexcom-Aktie für die letzten 200 Handelstage (111,92 USD) um +10,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (123,55 USD) ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (104,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,24 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dexcom-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.