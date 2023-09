DexCom: Aktie mit großem Potenzial - Kursziel bei 138,31 EUR

Die Aktie von DexCom hat in den letzten Tagen eine starke Entwicklung hingelegt. Gestern konnte sie am Finanzmarkt um +0,91% zulegen und erreichte damit in einer Woche einen Zuwachs von +2,62%. Die Analysten sind optimistisch gestimmt und sehen ein großes Potenzial für die Aktie.

• Am 01.09.2023 legte die Aktie um +0,91% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 138,31 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,45

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 138,31 EUR. Dies würde einem Kurspotenzial von +47,17% entsprechen und eröffnet Investoren somit attraktive Perspektiven. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Dennoch bewerten insgesamt 21 Analysten die Aktie positiv: Für 15 ist sie ein starker Kauf und für drei weitere...