DexCom Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das amerikanische Medizintechnikunternehmen Dexcom wird derzeit von Analysten bewertet, die das Unternehmen als positiv einschätzen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dexcom liegt bei 98,19, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 54,71 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für Dexcom beträgt 134,78 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 16,01 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv bezüglich Dexcom. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Allerdings ergaben statistische Auswertungen eine Überzahl von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs der Dexcom bei 111,41 USD, während der aktuelle Kurs bei 116,18 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 92,61 USD, was einem positiven Abstand von +25,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der technischen Analyse als "Gut" bewertet.