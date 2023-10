DexCom - Aktie auf dem Prüfstand: Kursziel von 138,75 EUR erwartet

Die DexCom-Aktie verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -4,41%, was sich in einer wöchentlichen Summe von -9,29% niederschlug. Diese Tendenz lässt den Markt pessimistisch erscheinen. Trotzdem ist das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 138,75 EUR angesetzt, was ein Potenzial für Investoren in Höhe von +95,28% eröffnet.

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während drei weitere Experten sie mit “Kauf” bewerten. Zwei Analysten haben ihre Position neutral gehalten und nur einer bleibt bei einem Verkaufsrating. Der Anteil der optimistischen Bewertungen liegt somit bei +86,36%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,55.

Zusammenfassend kann man sagen: Auch wenn der Markt vorerst pessimistisch wirkt – die Mehrheit der Bankanalysten sieht ein großes Potenzial in der DexCom-Aktie...