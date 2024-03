DexCom Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Die Aktie von DexCom wird laut Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 125,94 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +5,01% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 15.03.2024 verzeichnete DexCom einen Anstieg um +0,74% an der Börse. Trotz dieses kurzfristigen Anstiegs liegt die Gesamtentwicklung der letzten fünf Handelstage bei -1,94%, was auf eine derzeit pessimistische Marktstimmung hinweist.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel für DexCom bei 125,94 EUR. Sie sind sich einig, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und den Anlegern ein Potenzial von +5,01% bietet. Allerdings sind nicht alle Analysten davon überzeugt, da die jüngste Kursentwicklung einen schwachen Trend zeigt.

Analystenbewertungen

Von insgesamt 23 Analysten bewerten 18 die DexCom-Aktie als starken Kauf, während 2 weitere sie als Kauf einstufen. Lediglich 2 Analysten geben eine neutrale Einschätzung ab, indem sie die Aktie als “halten” bewerten, und 1 Analyst empfiehlt einen Verkauf. Somit zeigt sich, dass immerhin +86,96% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Fazit

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen wird das positive Bild durch das “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” stand. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von DexCom auch von erfahrenen Marktteilnehmern positiv bewertet wird.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die DexCom-Aktie derzeit als unterbewertet angesehen wird, obwohl die Meinungen der Analysten über den zukünftigen Kursverlauf geteilt sind. Anleger sollten daher die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

