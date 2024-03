DexCom Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktienanalyse für das Unternehmen Dexcom zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividendenrendite weist das Unternehmen derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt positive Ergebnisse, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens in der einfachen Charttechnik.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ist ebenfalls überwiegend positiv. In den letzten 12 Monaten wurde das Unternehmen 7 mal mit "Gut" und 2 mal mit "Neutral" bewertet, während keine "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Auch die kurzfristige Analyse ergibt eine überwiegend positive Einschätzung, und das mittlere Kursziel liegt bei 140,86 USD, was einer Entwicklung von 6,97 Prozent entspricht.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Ergebnisse für Dexcom, wobei die technische Analyse und die Bewertung durch institutionelle Analysten überwiegend positiv sind.