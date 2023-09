DexCom Aktie: Unbewertet oder unterbewertet? Kursziel 139,79 EUR

Die DexCom Aktie wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 139,79 EUR, was ein Kurspotenzial von +42,94% bedeutet.

• Am 07.09.2023 sank die DexCom Aktie um -1,84%

• Guru-Rating bleibt auf dem Niveau von 4,45

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +81,82%

Am Vortag verzeichnete die DexCom Aktie einen Rückgang um -1,84%, was in den letzten fünf Handelstagen jedoch immer noch einem Anstieg von +3.89% entspricht und darauf hindeutet, dass der Markt im Allgemeinen eher optimistisch ist.

Obwohl das aktuelle Kursziel des Unternehmens bei 139.79 EUR liegt und eine starke Kaufempfehlung für insgesamt 15 Analysten vorliegt sowie drei weitere mit einer optimistischen Bewertung “Kauf”, gibt es auch Expertenmeinungen mit neutralem oder sogar negativem Ausblick....