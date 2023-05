DexCom Aktie - Richtung Kursziel: 130,83 EUR (+22,43%)

Die DexCom Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursveränderung von -1,82% hingelegt. Infolgedessen ist der Markt momentan relativ pessimistisch. Aber was sagen die Analysten?

Das Kursziel für DexCom liegt aktuell bei 130,83 EUR. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +22,43%. Von insgesamt 21 Bankanalysten empfehlen aktuell 17 die Aktie zum Kauf oder starken Kauf (Guru-Rating: 4,48). Allerdings gibt es auch kritische Stimmen mit einer Verkaufsempfehlung.

Fazit: Die DexCom Aktie wird von den meisten Bankanalysten als vielversprechend bewertet und hat ein beachtliches Kurspotenzial zu bieten.