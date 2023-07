DexCom-Aktie: Mittelfristiges Kursziel bei 130,40 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Medizinunternehmens DexCom (ISIN: US2521311074) hat am gestrigen Tag an der Börse einen Rückschlag von -0,29% verzeichnet. Insgesamt ergibt sich eine Performance von -0,19% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung im Markt ist neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die DexCom-Aktie liegt laut Analysten bei 130,40 EUR und würde somit ein Potenzial von +11,13% gegenüber dem aktuellen Kurs eröffnen. Von insgesamt 21 Analysten empfehlen 15 die Aktie als “stark kaufenswert”, zwei halten sie für “kaufenswert” und drei bewerten sie mit “halten”. Ein Analyst rät zum Verkauf. Der Anteil der optimistisch eingestellten Experten beträgt damit +80,95%.

Als zusätzlicher Indikator dient das Guru-Rating mit einem Wert von 4,48 nach zuvor ebenso 4,48 Punkten.

Zusammenfassend:

–...