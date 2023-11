DexCom Aktie: Kurspotenzial von 20,20% - Das wahre Kursziel bei 125,16 EUR

Am gestrigen Tag legte die DexCom Aktie an der Börse um +0,91% zu und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +4,61%. Die Stimmung ist dementsprechend positiv.

Laut einer Umfrage unter Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die DexCom Aktie bei 125,16 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Potenzial von +20,20% eröffnen. Nicht alle Analysten teilen jedoch diese optimistische Einschätzung trotz des zuletzt positiven Trends [...] Hier weiterlesen