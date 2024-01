DexCom Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 12 Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Dexcom gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie positiv.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Verkaufssignale. Genauer gesagt gab es 2 "Schlecht"-Signale (im Vergleich zu 0 "Gut"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie von Dexcom ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 103,18, was 4 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 99,43. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was die fundamentale Analyse als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Dexcom bei 121,83 USD und ist damit +11,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +8,59 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dexcom liegt bei 52,28, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, ist mit 38,07 ein weiterer Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Dexcom, wobei das Anleger-Sentiment als positiv, die fundamentale Analyse als negativ und die technische Analyse als neutral eingestuft wird.