Dewey Electronics Aktie: Da kann man nur noch staunen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Dewey Electronics Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dewey Electronics beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Dewey Electronics liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Dewey Electronics überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht bei Dewey Electronics festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,42 USD mit dem aktuellen Kurs von 1,97 USD eine Abweichung von -18,6 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) und ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Dewey Electronics somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.