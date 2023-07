Devon Energy: Quartalszahlen und Prognose für Aktionäre - Erwarteter Rückgang um 21%

In nur 94 Tagen wird das in Oklahoma City ansässige Unternehmen Devon Energy seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt, was die Umsatz- und Gewinnzahlen sein werden und wie sich die Devon Energy Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Devon Energy beträgt derzeit 30,85 Mrd. EUR. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist es interessant zu wissen, dass Analysten laut Datenanalyse ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwarten. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,92 Mrd. EUR. Nun wird jedoch mit einem Rückgang um -21,00 Prozent auf 3,54 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -36,20% fallen und bei 1,09 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls eher...