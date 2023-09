Devon Energy Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzrückgang und Gewinneinbruch in 42 Tagen

In 42 Tagen wird das Unternehmen Devon Energy, mit Sitz in Oklahoma City, Vereinigte Staaten, seinen Aktionären und Analysten die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Devon Energy Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Devon Energy Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 29,68 Mrd. EUR und es sind nur noch 42 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Die Erwartungen an das Ergebnis sind hoch und verschiedene Analystenhäuser prognostizieren laut aktuellen Datenanalysen einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des Jahres 2022 konnte Devon Energy noch einen Umsatz von 5,06 Mrd. EUR verzeichnen, während nun ein Rückgang um -27,50 Prozent auf 3,35 Mrd. EUR...