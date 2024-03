Devon Energy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Devon Energy-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs von 46,67 USD liegt 0,68 Prozent unter dem GD200 (46,99 USD), was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 43,41 USD. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +7,51 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der aktuelle Kurs der Devon Energy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Devon Energy-Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität und einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich damit für Devon Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Devon Energy-Aktie auf Plattformen der sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Meinung in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus die Einschätzung als "Gut"-Aktie, basierend auf neun Gut- und null Schlecht-Signalen. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Devon Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Devon Energy als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,79 liegt die Aktie 71 Prozent unter dem Branchen-KGV von 26,84. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.