Devon Energy Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Anleger haben zuletzt vermehrt über die Aktie von Devon Energy in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen geäußert. Allerdings waren in den letzten Tagen auch negative Themen im Fokus der Diskussionen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung der Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet liegt das KGV der Aktie bei 7,49 und ist damit deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch verkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (53,4) zeigt keine Über- oder Unterverkaufssituation an. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat die Aktie von Devon Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -118,33 Prozent erzielt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.