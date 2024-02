Devon Energy Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Devon Energy-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 43,88 USD 6,96 Prozent unter dem GD200 (47,16 USD) liegt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 43,49 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,9 Prozent beträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aktienkurs von Devon Energy als "Neutral" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Devon Energy aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 7,32, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,45 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Devon Energy eine Dividendenrendite von 6,75 Prozent auf, was 10,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 17 Prozent aufweist, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Devon Energy veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weiterhin zeigen Studien, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.