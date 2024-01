Devolver Digital Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Devolver Digital-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 45,42, was bedeutet, dass Devolver Digital auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Auch das Anleger-Sentiment liefert eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Devolver Digital beschäftigt hat.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild: Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 0,23 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,2 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,04 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,19 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit +5,26 Prozent Abstand ein "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die verschiedenen Bewertungskriterien ergeben also ein gemischtes Bild für die Devolver Digital-Aktie, wobei insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vorherrscht.