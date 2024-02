Devolver Digital Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Devolver Digital zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,21 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,19 EUR) um -9,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,17 EUR auf Basis der vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +11,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Devolver Digital ausgetauscht, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 3,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass Devolver Digital überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine starken Schwankungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Devolver Digital-Aktie auf Basis dieser Analysen ein "Gut"-Rating.