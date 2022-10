Devisen: Pfund steigt nach Berichten über weitere Steuer-Kehrtwende

LONDON (dpa-AFX) - Der Kurs des britischen Pfunds ist nach Berichten über eine bevorstehende weitere Kehrtwende der britischen Regierung in ihrer Steuerpolitik deutlich gestiegen. Die britische Währung, die zuletzt schwer unter Druck geraten war, legte zum US-Dollar bis zum Donnerstagmittag deutlich zu. Im Handel mit dem Dollar stieg der Kurs zeitweise bis auf 1,1295 US-Dollar und wurde zuletzt wieder tiefer bei 1,1186 Dollar gehandelt. Am Morgen stand der Kurs noch unter 1,11 Dollar.

Downing Street betonte allerdings, die Position von Premierministerin Liz Truss habe sich nicht geändert und es sei keine Änderung geplant. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass Truss und Finanzminister Kwasi Kwarteng weitere Teile ihrer Wirtschaftspläne zurücknehmen könnten. Auch Abgeordnete der regierenden Konservativen Partei drängen die Regierung dazu, ihre nur auf Schulden finanzierten Vorhaben im Wert von Dutzenden Milliarden Pfund zu überdenken.

Die Regierungschefin, die bereits nach wenigen Wochen im Amt auch in den eigenen Reihen schwer in der Kritik steht, hatte wiederholt Forderungen zurückgewiesen, ihre Wirtschaftspläne zurückzunehmen. Truss und Kwarteng hatten bereits einen Teil ihrer umfassenden Steuerreform nach lauten Protesten gestrichen. So bleibt der Spitzensteuersatz, anders als zunächst vorgesehen, in der bisherigen Höhe bestehen./bvi/DP/jkr