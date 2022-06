Devisen: Eurokurs wenig verändert knapp über 1,05 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochmittag nur wenig verändert. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0513 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0561 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt steht die Entwicklung der Verbraucherpreise im Mittelpunkt des Interesses. Die Anleger warten auf Preisdaten aus Deutschland, die am frühen Nachmittag zur Veröffentlichung anstehen. Am Markt wird damit gerechnet, dass die deutsche Inflationsrate im Juni unverändert bei 7,9 Prozent liegt.

Am frühen Morgen hat bereits das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen Preisdaten veröffentlicht und eine Inflationsrate von 7,5 Prozent im Juni gemeldet. Im Vormonat hatte die Inflation in dem Bundesland noch bei 8,1 Prozent gelegen. Die Daten aus NRW zählen zu den Kennzahlen, aus denen das Statistische Bundesamt die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland insgesamt ermittelt. Sie liefern damit einen Hinweis, dass die deutsche Inflationsrate geringer als erwartet ausfallen könnte.

Allerdings hatte auch Spanien im Handelsverlauf Preisdaten veröffentlicht. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ist die Inflation im Juni viel höher als erwartet ausgefallen, mit einer für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Inflationsrate von 10,0 Prozent. Wegen der hohen Inflation hat die EZB von Juli an Zinserhöhungen signalisiert./jkr/stk