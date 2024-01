Devisen: Eurokurs wenig bewegt zum US-Dollar - Deutsche Industriedaten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Handelsbeginn am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0950 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0946 (Freitag: 1,0921) Dollar festgesetzt.

Im Fokus stehen am Dienstag Zahlen zur deutschen Industrieproduktion. Diese befinde sich seit Juni 2023 mit monatlichen Minuswerten auf Schrumpfungskurs, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Inzwischen scheine jedoch immerhin das Stimmungsbarometer der Branche, der Industrie-PMI, einen Boden ausgebildet zu haben. Insofern werden den Experten zufolge Hoffnungen laut, wonach die Produktionskürzungen zumindest zu einem Stillstand kommen./la/stk