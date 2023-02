Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0738 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0735 (Dienstag: 1,0700) Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatten sich Vertreter der EZB für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation ausgesprochen, was den Kurs der Gemeinschaftswährung stützt. Die Notenbank hatte bereits klare Signale für eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte auf der nächsten Zinssitzung im März geliefert. Der EZB-Vizepräsident Luis de Guindos stellte darüber hinaus am Vortag weitere Erhöhungen in Aussicht. Das EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat für Mai einen erneuten Zinsschritt um 0,50 Punkte ins Spiel gebracht.

Der Euro profitierte am Morgen aber auch von einer Kursschwäche des Dollar. Die amerikanische Währung stand am Morgen im Handel zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck./jkr/jha/