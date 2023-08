Devisen: Eurokurs kaum verändert knapp unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0989 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1019 Dollar festgesetzt.

Nach starken Kursschwankungen am Donnerstag stabilisierte sich der Euro damit kurz vor dem Wochenende. Die Gemeinschaftswährung war zeitweise bis auf 1,1061 Dollar gestiegen, nachdem bekannt geworden war, dass die Inflation in den USA nicht so stark wie erwartet gestiegen war. Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt im Juli mit einer Zinserhöhung gegen die hohe Inflation angekämpft und für die künftigen Zinssitzungen keine klaren Hinweise auf weitere Zinsschritte geliefert.

Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Preisentwicklung erwartet, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Auf dem Programm stehen die Erzeugerpreise für Juli, die Hinweise auf die allgemeine Entwicklung der Verbraucherpreise in den kommenden Monaten liefern können. Zudem werden Daten zur Konsumlaune in den USA erwartet./jkr/mis