Devisen: Eurokurs kaum verändert bei 1,05 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung knapp über 1,05 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0529 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Nach Einschätzung von Analysten sollte der Euro seine Kursgewinne der vergangenen Handelstage halten können. Meldungen über Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen in China dürften für mehr Risikofreude der Anleger sorgen, was den Dollar tendenziell schwächt und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verleiht.

Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank verwies zudem auf die jüngste Entspannung bei der Energiekrise. So habe sich das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee zuletzt deutlich verbilligt. Auch die Gaspreise seien nicht mehr so extrem hoch wie im Verlauf des Jahres. "Daher gibt es auch Raum für eine weitere Erholung des Euro", sagte Leuchtmann./jkr/jha/