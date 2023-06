Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch zum US-Dollar leicht gefallen und hat damit einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0949 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0951 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro noch deutlich bis auf 1,0977 Dollar gestiegen, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Notenbankkonferenz im portugiesischen Sintra erneut auf die Notwendigkeit einer weiteren Zinserhöhung hingewiesen hatte. Im Tagesverlauf wird das Treffen von Notenbankern fortgesetzt, von dem sich Anleger weitere Hinweise auf die künftige Zinspolitik von wichtigen Zentralbanken erhoffen.

Marktspekulationen über einen möglichen schnelleren Abbau der Bestände an Anleihen im Besitz der EZB konnten am Morgen den Kurs des Euro nicht bewegen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass sich einige Ratsmitglieder der EZB für eine schnellere Senkung der Anleihebestände starkmachen. Allerdings habe es im geldpolitischen Rat der EZB bisher noch keine Diskussion hierzu gegeben, hieß es weiter./jkr/jha/