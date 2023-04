Devisen: Eurokurs erholt sich etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im US-Handelsverlauf etwas erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt bei 1,0859 US-Dollar gehandelt. Zuvor war bis auf 1,0834 Dollar gefallen, nachdem er zur Mittagszeit (MESZ) noch knapp über 1,09 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0915 (Mittwoch: 1,0940) Dollar festgesetzt. Am Freitag und Montag wurde feiertagsbedingt kein Referenzkurs bekanntgegeben. Marktbewegende Konjunkturdaten lagen nicht vor./he

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >