Devisen: Euro weiter stabilisiert nach Tiefs seit März

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Stabilisierung nach den tiefsten Ständen seit März am Montag fortgesetzt. Zum Start in eine Woche mit zahlreichen Zinsentscheidungen hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0683 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0663 (Freitag: 1,0658) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,9378 (0,9382) Euro gekostet.

Zuletzt hatte die Aussicht auf zunächst stabile Zinsen im Währungsraum den Euro belastet. Die EZB hatte am Donnerstag ihre Leitzinsen zwar das zehnte Mal in Folge angehoben. Die Währungshüter signalisierten aber auch, dass der Zinsgipfel in der Eurozone erreicht sein könnte. Nun richtet sich der Fokus auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Von ihr wird zunächst keine weitere Anhebung erwartet. Mit Spannung werden die Marktteilnehmer aber den Zinsausblick verfolgen. Denn die Frage ist, ob auch die Fed vorerst stabile Zinsen andeuten könnte./gl/jha/