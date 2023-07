Devisen: Euro steigt zum US-Dollar erneut auf 17-Monats-Hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro baut seine Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar weiter aus. Am Dienstagmorgen markierte die Gemeinschaftswährung erneut einen Höchststand seit fast eineinhalb Jahren. Im Hoch kostete ein Euro im frühen Handel 1,1261 Dollar und damit so viel wie zuletzt im Februar 2022. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1230 Dollar festgesetzt.

Beflügelt wird der Euro seit einigen Tagen durch die Aussicht auf ein Ende der Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed. Verantwortlich dafür sind fallende Inflationsraten, die den Kampf der Fed gegen die hohe Teuerung weniger dringlich erscheinen lassen. Nach kräftigen Zinsanhebungen seit März 2022 wird an den Märkten für dieses Jahr aktuell mit nur noch einer weiteren Zinsanhebung in den USA gerechnet.

Weil die konjunkturelle Entwicklung für die US-Geldpolitik eine große Rolle spielt, dürften Marktteilnehmer neue Wirtschaftszahlen genau beäugen. Am Nachmittag werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel erwartet, die als Richtschnur für den wichtigen Privatkonsum gelten. Außerdem stehen Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt an./bgf/jha/