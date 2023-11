Devisen: Euro steigt wieder über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen zugelegt und ist wieder über die Marke von 1,09 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0911 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen im Euroraum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Vormittag werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet, die Aufschluss über die konjunkturelle Lage im Währungsraum geben. In Frankreich wird das Insee-Geschäftsklima erwartet, das in etwa mit dem deutschen Ifo-Index vergleichbar ist. In den USA herrscht wegen des Feiertags Thanksgiving weitgehend Ruhe./bgf/tih