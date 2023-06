Devisen: Euro steigt merklich zum US-Dollar - Rekordtief bei türkischer Lira

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag anfängliche Kursgewinne ausgeweitet. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0946 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro nur knapp über 1,09 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0918 Dollar festgesetzt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde signalisierte im Kampf gegen die hohe Inflation erneut eine weitere Zinserhöhung. "Unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, werden wir die Leitzinsen im Juli erneut anheben", sagte sie bei einer Konferenz der Notenbank im portugiesischen Sintra. Es sei "unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären kann, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben".

Bei der EZB-Konferenz stehen im Tagesverlauf Diskussionsrunden auf dem Programm, von denen sich Anleger Hinweise auf die weitere Entwicklung der Leitzinsen erhoffen. Die Tagung der Notenbanker dauert bis Mittwochnachmittag. Am Dienstagnachmittag stehen in den USA noch Zahlen zum Auftragseingang, vom Häusermarkt und dem Verbrauchervertrauen an.

Weiter unter Druck stand die türkische Lira. In der Nacht zu Dienstag wurden zeitweise 26,11 Lira für einen Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie. Auch zum Euro erreichte die Lira ein Rekordtief. Hier wurden bis zu 28,63 Lira für einen Euro gezahlt.

Seit Ende Mai steht die türkische Währung unter starkem Verkaufsdruck. Die deutliche Leitzinsanhebung der türkischen Notenbank am Donnerstag konnte den Kurs nicht stabilisieren. Nach Einschätzung vieler Ökonomen ist die Anhebung angesichts der hohen Inflation zu niedrig ausgefallen./jsl/jkr/jha/