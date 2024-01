Devisen: Euro steigt - US-Privatwirtschaft schafft weniger Stellen als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat der Euro am Mittwoch zugelegt. Nach einem durchwachsenen Handelsstart profitierte die Gemeinschaftswährung zuletzt von unerwartet schwachen US-Jobdaten. Der Eurokurs notierte am Nachmittag bei 1,0863 US-Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0837 (Dienstag: 1,0846) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9228 (0,9219) Euro.

Die Privatwirtschaft in den USA hat im Januar merklich weniger Stellen geschafft als erwartet. Bisher hatte der robuste Arbeitsmarkt der Fed den Kampf gegen die Inflation erschwert. Er stützt die Lohnentwicklung und so auch die Preise. Eine gewisse Abschwächung des Arbeitsmarkts würde tendenziell für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf sprechen. Diese Aussicht belastete den Dollar und stützte im Gegenzug den Euro.

Die US-Notenbank wird am Abend ihre geldpolitischen Entscheidungen veröffentlichen. Es wird fest damit gerechnet, dass die Währungshüter an ihrer straffen Geldpolitik zunächst festhalten werden. Angesichts der deutlich gefallenen Inflation wird für dieses Jahr jedoch mit spürbaren Zinssenkungen gerechnet. Fachleute und Anleger warten gespannt auf konkretere Hinweise darauf.

Inflationsdaten aus Frankreich hatten den Euro im frühen Handel nur kurz belastet. Die Teuerung in dem Land ist weiter rückläufig. Im Januar stiegen die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise zudem weniger stark als von Analysten erwartet. Der Euro sackte daraufhin kurz auf sein bisheriges Tagestief ab, erholte sich aber rasch wieder. Die im Januar ebenfalls merklich gesunkene deutsche Inflationsrate bewegte den Euro kaum. Der Rückgang der Jahresrate war etwas stärker als erwartet. Die Zahlen für die gesamte Eurozone werden an diesem Donnerstag veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85435 (0,85628) britische Pfund, 160,19 (159,97) japanische Yen und 0,9348 (0,9365) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2053 Dollar gehandelt. Das waren etwa 16 Dollar mehr als am Dienstag./la/jsl/he