Devisen: Euro startet stabil in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0825 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag geringfügig höher auf 1,0834 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Woche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. In den USA werden lediglich einige Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. In Europa meldet sich im Tagesverlauf EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort. Ihre Worte dürften auf Hinweise zur erwarteten geldpolitischen Wende mit sinkenden Leitzinsen überprüft werden./bgf/stk