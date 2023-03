Devisen: Euro startet mit Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0650 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0615 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Woche steht in Europa das Konjunkturbarometer des Analyseinstituts Sentix auf dem Programm. Der Indikator wird von Analysten vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen Berichtsmonat geschätzt. Daneben werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel im Euroraum veröffentlicht. In den USA werden Auftragsdaten aus der Industrie erwartet./bgf/mis