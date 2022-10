Devisen: Euro stabilisiert sich nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Nach den deutlichen Kursverlusten vom Vortag konnte sich die Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren. Am Morgen wurde der Euro bei 0,9788 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher im Kurs als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 0,9778 (Dienstag: 0,9835) Dollar festgesetzt.

Die Dollar-Stärke, die den Euro zur Wochenmitte noch belastet hatte, setzte sich am Morgen nicht weiter fort. Der am Mittwochabend veröffentlichte Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed konnte dem Devisenmarkt keine neuen Impulse verleihen. Laut dem Bericht wird die amerikanische Wirtschaft durch die vergleichsweise starke Inflation und durch steigende Zinsen gebremst.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Interesse der Anleger weiter auf Konjunkturdaten aus den USA gerichtet bleiben. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt und ein wichtiger Frühindikator für die weitere konjunkturelle Entwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt./jkr/zb