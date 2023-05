Devisen: Euro stabilisiert - Türkische Lira kaum verändert nach Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag erst einmal stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0863 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0892 Dollar festgesetzt.

Ende der vergangenen Woche war der Eurokurs auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen. Zu Beginn der neuen Handelswoche wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Am Nachmittag werden Daten zur Stimmung in Industriebetrieben in den USA erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Bei der türkischen Lira zeigten sich am Morgen zunächst keine größeren Kursbewegungen nach der Präsidentenwahl. Im frühen Handel wurde ein US-Dollar zu 19,62 Lira gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan liegt nach Angaben der Wahlbehörde im Rennen um das Präsidentenamt vorne, muss sich aber voraussichtlich einer Stichwahl stellen./jkr/mis