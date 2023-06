Devisen: Euro reagiert negativ auf Signale für künftige US-Zinsanhebungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch ähnlich negativ wie die US-Börsen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter in Washington legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, signalisierten aber zugleich weitere Anhebungen in diesem Jahr.

Im New Yorker Handel fiel die davor gefragte Gemeinschaftswährung bis auf rund 1,08 US-Dollar zurück, erholte sich zuletzt aber wieder auf 1,0834 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0809 (Dienstag: 1,0793) US-Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9252 (0,9265) Euro gekostet.

Steigende US-Zinsen machen den "Greenback" als Anlage im Vergleich zu anderen Währungen wie etwa dem Euro attraktiver. Abzuwarten bleibt nun der Zinsentscheid der EZB am morgigen Donnerstag - Experten gehen allgemein von einer weiteren kleinen Anhebung um 0,25 Prozentpunkte aus./gl/men