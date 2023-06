Devisen: Euro notiert zum Wochenstart über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag relativ stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0745 US-Dollar und damit nur geringfügig weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag etwas höher auf 1,0780 Dollar festgesetzt.

Der Wochenauftakt dürfte zumindest mit Blick auf Konjunkturdaten ruhig ausfallen. In der laufenden Woche stehen aber mehrere Großereignisse auf dem Programm. In erster Linie dürften sich die Anleger mit den Zinsentscheidungen der drei großen Zentralbanken aus den USA, dem Euroraum und Japan befassen.

Während von der EZB am Donnerstag eine abermalige Zinsanhebung erwartet wird, dürften die US-Notenbank Fed und die japanische Zentralbank am Mittwoch beziehungsweise am Freitag still halten./bgf/zb