Devisen: Euro notiert weiter unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1022 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der EZB auf dem Programm. An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äußerungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmäßigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint aktuell ebenso möglich zu sein wie eine größere Anhebung./bgf/stk