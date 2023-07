Devisen: Euro notiert weiter unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0870 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0895 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer in Europa vor allem neue Konjunkturindikatoren unter die Lupe nehmen. Es stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für den Dienstleistungssektor auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage liefert Hinweise auf die wirtschaftliche Lage.

In den USA steht einmal mehr die Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung. Mitte Juni hatte die Fed nach vielen und deutlichen Zinsschritten eine Straffungspause eingelegt, zugleich aber eine Fortsetzung ihres Inflationskampfs in Aussicht gestellt. Analysten und Anleger erhoffen sich jetzt konkrete Hinweise auf den geldpolitischen Kurs./bgf/men