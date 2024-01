Devisen: Euro notiert weiter bei 1,09 US-Dollar - Yen nach Zinsentscheid stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0905 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0890 Dollar festgesetzt.

Ebenfalls stabil notierte am Morgen der japanische Yen. Die Notenbank des Landes hielt nach ihrer Zinssitzung an ihrer im internationalen Vergleich lockeren Geldpolitik fest. Sie gab sich jedoch etwas zuversichtlicher, ihr Inflationsziel von zwei Prozent bald zu erreichen. Fachleute und Anleger spekulieren derzeit auf eine erste Zinsanhebung im Laufe des ersten Halbjahrs.

In Europa und den USA bleibt der Kalender an Wirtschaftsdaten relativ leer. Von Belang dürften allenfalls Zahlen zur Verbraucherstimmung im Euroraum sein, die am Nachmittag anstehen. Geldpolitische Äußerungen aus der EZB sind ebenso wenig zu erwarten wie aus der US-Zentralbank Fed, weil die vor Zinssitzungen übliche Schweigephase begonnen hat./bgf/stk