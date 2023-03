Devisen: Euro notiert stabil über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0847 Dollar festgesetzt.

Im Euroraum stehen im Tagesverlauf neue Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien auf dem Programm. In beiden Ländern wird mit einem spürbaren Rückgang der hohen Inflation gerechnet. Ausschlaggebend dürfte ein statistischer Effekt sein, da die mittlerweile deutlich gesunkenen Energiepreise mit dem hohen Niveau aus dem Vorjahr verglichen werden.

In den USA werden am Nachmittag die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt und Wachstumsdaten zum Schlussquartal 2022 erwartet. Bei letzteren Daten handelt es sich um eine dritte Schätzung, die grundlegende Entwicklung ist bereits bekannt./bgf/zb