Devisen: Euro notiert knapp unter 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwochmorgen etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0790 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0817 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in Europa Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und Umsatzzahlen der Einzelhändler aus der Eurozone auf dem Programm. In den USA veröffentlicht der Dienstleister ADP seine monatlichen Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung. Die Daten werden an den Finanzmärkten stets beachtet, obwohl ihre Prognosekraft für den am Freitag anstehenden Jobmarktbericht der US-Regierung als eingeschränkt gilt./bgf/stk