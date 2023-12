Devisen: Euro notiert knapp über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montagmorgen knapp über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0946 Dollar festgesetzt.

Zum Start in die vorweihnachtliche Woche steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Analysten rechnen für den wichtigsten Frühindikator der deutschen Wirtschaft mit einer leichten Aufhellung, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Stimmung wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter die vielen internationalen Krisen, die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten und die hohen Zinsen./bgf/mis