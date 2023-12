Devisen: Euro notiert klar über 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch deutlich über 1,10 US-Dollar behauptet. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1044 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0983 (Donnerstag: 1,0983) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9104 (0,9104) Euro gekostet.

An den Börsen in Europa wird nach den Weihnachtsfeiertagen wieder gehandelt. Gleichwohl wird dort und auch am Devisenmarkt mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten großen Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen. Wichtige Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda./la/stk